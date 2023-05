Flop Milan, le prime pagine dei quotidiani sportivi dopo la sconfitta con lo Spezia

MilanNews.it

Il Milan ha fatto flop. Anche contro lo Spezia, che non ha rubato nulla, ma che non vinceva da due mesi, i rossoneri cadono e cadono male. I quotidiani sportivi questa mattina in edicola commentano così l'ennesimo tonfo rossonero. La Gazzetta dello Sport titola in taglio basso: "Sotto accusa". I rossoneri, infatti, a fine partita sono andati a colloquio con la curva che ha spronato la squadra in vista del ritorno con l'Inter.

Il Corriere dello Sport non si lascia andare a titoli sensazionalistici e scrive: "Il Milan crolla a La Spezia". Tuttosport invece, in taglio alto, recita: "Milan, incubo Champions". Non solo nella competizione reale con la debacle dell'andata con l'Inter ma anche nella rincorsa alla prossima edizione che appare sempre più lontana. Infine il QS che scrive: "Milan, buio fitto. Dopo il derby è 0-2 anche con lo Spezia".