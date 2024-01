Flop rossonero dal dischetto, Tuttosport: "Leao si propone"

Nella gara tra Milan e Bologna di sabato si è assistito a qualcosa di incredibile. Nell'arco dei novanta minuti i rossoneri hanno avuto due rigori a favore e li hanno sbagliati entrambi. Un evento rarissimo che in Serie A non si verificava da sette anni (doppio errore di Jerry Mbakogu in Carpi-Lazio) e che al Milan non vedevano addirittura dalla stagione 1955, quando Schiaffino e Nordahl sbagliarono in una gara stravinta comunque contro la Spal per 6-0.

Tuttosport questa mattina titola: "Leao si propone: "Tiro io i rigori"". La conferma è arrivata direttamente da Stefano Pioli che ha rivelato come al momento dall'uscita dal campo del portoghese, sul 2-1, il numero 10 gli abbia detto che il prossimo lo avrebbe tirato lui: "Rafa uscendo dal campo mi ha detto che il prossimo rigore lo tira lui: in allenamento non ne segna tanti, però magari in partita andrà diversamente". Leao non è mai stato un rigorista: con il Milan ne ha tirato solo uno, nell'infinita lotteria contro il Rio Ave.