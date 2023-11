Florenzi e il caso scommesse. Gazzetta: "In FIGC pronti: la vicenda non andrà per le lunghe"

vedi letture

In merito al possibile coinvolgimento di Alessandro Florenzi nel caso scommesse, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "In FIGC pronti: la vicenda non andrà per le lunghe". La Rosea scrive che la Procura Federale sapeva, ma aspetta le mosse dei pm della Procura di Torino che avrebbero messo nel mirino anche il terzino del Milan dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo. Il problema è se verrà fuori che il giocatore rossonero ha scommesso sul calcio, solo in questo caso interverrebbe la Procura Federale. Se così fosse, i tempi saranno brevi come per gli altri.