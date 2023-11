Florenzi e il caso scommesse. Gazzetta: "Milan tranquillo. E Alessandro si allena con i compagni"

Anche Alessandro Florenzi è stato coinvolto nel caso scommesse. In merito a questo, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan tranquillo. E Alessandro si allena con i compagni". Il club non rischia nulla e nemmeno il giocatore che ha ammesso di aver giocato su siti illegali, ma di non aver mai scommesso sul calcio. Ieri mattina, prima di recarsi a Torino per l'interrogatorio in Procura, il terzino rossonero si è allenato regolarmente a Milanello e chi lo ha visto non lo ha trovato troppo diverso dal solito.