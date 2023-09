Francia oggi in campo, Tuttosport: "Theo e Lucas insieme per una Euro Francia"

La Francia scenderà oggi inn campo contro l'Irlanda a Parigi, in una partita che è quasi un match point per la qualificazione a Euro 2024. In campo titolari i fratelli Hernandez, con ogni probabilità. Questo è il titolo che riserva Tuttosport: "Theo e Lucas insieme per una Euro Francia".

I due partiranno nell'undici di Deschamps: Theo sulla fascia sinistra e Lucas come centrale difensivo. Se effettivamente dovesse accadere sarà solo la quinta volta che i due fratelli giocheranno insieme (a livello professionistico): tutti i precedenti sono arrivati con le nazionali. Poi, fra qualche mese, la sfida l'uno contro l'altro quando Milan e PSG si incroceranno ai gironi di Champions.