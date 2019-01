Frenata Piatek, il QS: "Si farà dopo Genoa-Milan di lunedì"

"Frenata Piatek, ma si farà dopo Genoa-Milan di lunedì". È il titolo dell’edizione odierna del QS-La Nazione, che in prima pagina pone l’accento sui movimenti di mercato del club di via Aldo Rossi. "Anche Higuain in stand-by", scrive il Quotidiano Sportivo, che aggiunge in taglio alto: "Dopo una giornata frenetica di trattative i rossoneri costretti a rinviare la fine dl doppio affare". Nessun dubbio, comunque: le due operazioni andranno certamente in porto.