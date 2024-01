Frosinone, Ciociaria Oggi scrive: "Contro il Milan molto probabile la solita emergenza in difesa"

Il Frosinone sarà il prossimo avversario del Milan. La squadra di Eusebio Di Francesco sabato alle ore 18 ospiterà i rossoneri allo stadio Benito Stirpe per la ventitreesima giornata di campionato di Serie A. Una gara a cui i ciociari arriveranno con qualche defezione, specialmente nel reparto difensivo, come ricorda questa mattina l'edizione di Ciociaria Oggi che scrive: "Contro il Milan è molto probabile la solita emergenza in difesa".

Nell'ultima gara contro il Verona erano quattro i giocatori indispoibili in difesa: Marchizza, Lirola, Oyono e Zortea. Se Marchizza sicuramente non recupererà per la partita, non è ancora certo se torneranno a disposizione gli altri tre. Senza di loro Di Francesco avrebbe un'emergenza sulle fasce: come terzini potrebbero essere usati Gelli e Brescianini.