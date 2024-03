Furlani ci mette la faccia. Tuttosport riporta le parole: "La società è di RedBird"

Giorgio Furlani non si nasconde. Dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza a Casa Milan e nell'abitazione privata, nella giornata di martedì, e la consapevolezza di essere sul registro degli indagati insieme a Ivan Gazidis, poichè amministratori delegati con potere di firma, non hanno fermato Giorgio Furlani che ieri si è presentato a Praga, con il sorriso, per rimanere al seguito della squadra rossonera, come ha sempre fatto anche in questi mesi. Prima si è intrattenuto al pranzo Uefa e poi è andato all'Eden Arena a seguire la partita, accanto ai suoi colleghi della parte sportiva Moncada e Ibrahimovic.

Ma prima del fischio di inizio, Furlani ha anche parlato per la prima volta e si è espresso sulla vicenda che lo vede, suo malgrado, protagonista. Ai microfoni di Sky Sport, come riportato ieri da MilanNews.it e stamattina da Tuttosport, l'ad rossonera ha detto: "C'è una indagine in corso sulla proprietà del Milan. I fatti sono semplici: la proprietà del Milan è di Red Bird, come è stato detto più volte. Le autorità possono indagare, noi abbiamo cooperato con loro dando loro tutte le informazioni che ci hanno chiesto. Siamo focalizzati sul nostro lavoro, che è assicurarsi che il Milan abbia successo e che i tifosi siano orgogliosi del loro Club".