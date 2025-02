Futuro incerto. Tuttosport: "Milan e Francia. Chevalier, doppia sfida a Maignan"

Nell'ultimo periodo Mike Maignan si è reso protagonista di errori piuttosto grossolani che hanno condizionato le partite del Milan, vedi Rotterdam. Nonostante questo il club rossonero crede ancora nelle qualità e nella leadership del portiere francese, prossimo ad un importante rinnovo di contratto che gli vedrà essere aumentato anche lo stipendio. Che la firma sul prolungamento non venga però ritenuta una garanzia sul futuro, anche perché Maignan si giocherà molto in questo finale di stagione, dato che c'è parecchia gente da far ricredere.

Nel frattempo scrive questa mattina Tuttosport che "Milan e Francia. Chevalier, doppia sfida a Maignan". Il portiere del Lille, classe 2001, sarebbe infatti finito nel mirino del club rossonero in vista delle prossime stagioni, soprattutto se il rendimento del 16 francese dovesse continuare ad essere incostante. Nel frattempo, oltre ad attirare su di sé l'attenzione di mezza Europa, Chevalier migliora di settimana in settimana, e non è da escludere che a stretto giro possa prendere il posto di Maignan in Nazionale.