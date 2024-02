Futuro Maignan, la Gazzetta: "Rinnovo fino al 2028, ma serve l'aumento"

vedi letture

Mike Maignan è sempre al centro dell'attenzione in casa Milan: per le sue parate prodigiose, per gli spiacevoli episodi di razzismo di cui è stato vittima recentemente oppure per la questione del suo contratto (in scadenza nell'estate del 2026). Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il portiere ha apprezzato la vicinanza del club per la questione dei cori razzisti ricevuti a Udine: un legame che può costituire un'ottima base da cui partire.

Oltre al feeling personale, però, occorre trovare un'intesa economica. Maignan guadagna poco più di 3 milioni all’anno (3,2) e per rinnovare chiede circa il doppio, avendo abbassato la richiesta iniziale di uno stipendio da 8-10 milioni. Mike non vorrebbe essere da meno rispetto a Leao, che è il più pagato della rosa milanista. La trattativa per il rinnovo entrerà nel vivo nelle prossime settimane: in caso di fumata bianca, il portiere francese si legherà al Milan fino al 2028.