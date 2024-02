Gabbia racconta il Rennes: "Squadra verticale. Sono dinamici e veloci"

Ad affiancare Stefano Pioli ieri in conferenza stampa c'era Matteo Gabbia. La motivazione è molto semplice: non solo un "premio" per le ottime prestazioni fornite dal difensore italiano dal suo ritorno in Italia dal prestito in Spagna, ma anche perchè in questa stagione Gabbia ha già sfidato il Rennes in Eruopa League nei gironi proprio mentre era tra le fila del Villarreal. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola titola con le parole di Gabbia e scrive: "Il Rennes è squadra verticale".

Sulla squadra francese, contro cui Gabbia ha vinto entrambe le gare, il centrale aggiunge: "Penso che sia una squadra molto valida e verticale, con giocatori dinamici e veloci. Sappiamo cosa ci aspetta e dobbiamo fare del nostro meglio per centrare le vittoria, che sarebbe molto importante per il passaggio del turno". Significative anche le parole di Gabbia sulla sua parentesi spagnola: "In Spagna sono stati mesi importanti dove ho avuto la possibilità di giocare e confrontarmi con un campionato diverso. Sono contento di come sta andando questo periodo per me e per la squadra".