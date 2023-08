Garlando elogia il Milan sulla Gazzetta: "Potente, bello e sorride spesso"

Luigi Garlando, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, questa mattina ha scritto sulla rosea un articolo che esalta i pregi che il Milan ha messo in mostra in questo avvio di campionato. Il titolo del pezzo recita: "Occhio al Milan: è potente, bello e sorride spesso".

Queste sono le tre ragioni che Garlando indica come sintomo di un Diavolo che fa sul serio, conseguenza della sfida con il Torino: i rossoneri hanno potenza, ora rinnovata con i nuovi acquisti che hanno dato un altro ritmo alla squadra; hanno gioco, e non era scontato dopo 9 acquisti e tanti ricambi in una sola estate; hanno soprattutto entusiasmo, una caratteristica che da sempre può essere un valore aggiunto.