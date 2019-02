Gasp-Gattuso, il QS titola: "È spareggio Champions"

C’è spazio anche per Atalanta-Milan - forse la gara più importante e attesa della 24esima giornata di Serie A - sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione. In palio ci sono punti preziosissimi in chiave quarto posto. Non a caso, il Quotidiano Sportivo titola: "Gasp-Gattuso, è spareggio Champions". I due allenatori si giocano molto in questa super sfida in programma stasera a Bergamo.