Gattuso-Napoli, Corriere dello Sport: "Son Gennaro"

Il Corriere dello Sport dedica l’apertura all’avvicendamento sulla panchina partenopea. "Son Gennaro", titola in prima pagina il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Gattuso a Napoli insegue il miracolo Champions. Contratto di 6 mesi da 750.000 euro: rinnovo fino al 2021 se arriva almeno al quarto posto". Il Corriere riporta anche le parole di Rino: "Non paragonatemi ad Ancelotti: per me è un padre. Vedere questa squadra settima mi imbarazza. Sono orgoglioso di essere del Sud. Nuoto in un mare grande e non devo affogare. Ibra? Parlo solo dei miei".