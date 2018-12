Gazidis, La Gazzetta dello Sport: "Il Milan ha il suo marziano"

La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si sofferma sul club di via Aldo Rossi dopo il recente insediamento del manager sudafricano Ivan Gazidis. "Il Milan ha il suo marziano", titola la rosea, che aggiunge sempre in taglio alto: "Visto da vicino: il nuovo ad rossonero. Stadio, giovani, orgoglio: chi è l’uomo che vuole riportare il Diavolo in paradiso". La Gazzetta parla anche di mercato in vista della sessione di gennaio: "Caccia alla punta. Quagliarella in pole. Spuntano anche Rashford e Origi".