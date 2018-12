Gazidis, Tuttosport: "Full immersion nel Milan"

La prima visita a Milanello di Ivan Gazidis è durata quasi 3 ore. 270 minuti - scrive Tuttosport - per conoscere il cuore pulsante del Milan e far capire a dirigenti, allenatore e squadra quanto sia importante raggiungere l’obiettivo Champions. È iniziata ufficialmente l’avventura in rossonero del manager sudafricano, al quale i vertici di via Aldo Rossi hanno affidato una mission ben precisa: aumentare i ricavi. Per strapparlo all’Arsenal, Elliott ha messo sul tavolo un contratto da 4 milioni e gli ha affidato le chiavi della parte amministrativa del Milan.