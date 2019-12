Gazzetta: "A Bonaventura non si rinuncia più. La firma sul rinnovo a gennaio"

"A Bonaventura non si rinuncia più. La firma sul rinnovo a gennaio": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo essere stato a lungo ai box per il problema al ginocchio, Jack è tornato al top ed ora Pioli non può più fare a meno di lui. Il suo contratto scade il prossimo giugno, ma il giocatore e il Milan sono già d'accordo di andare avanti insieme, anche se andrà trovata un'intesa tra le parti. L'appuntamento con il suo agente, Mino Raiola, è in programma a gennaio.