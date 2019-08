Gazzetta - A. Silva non ha rifiutato le destinazioni ma l'offerta adeguata non è arrivata

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di André Silva. Il Milan si mostra un po' meno ottimista in merito alla partenza del portoghese, ma non intenzionato a cedere. Secondo la Rosea non corrisponde a verità il rifiuto del portoghese per le destinazioni emerse recedentemente. Il problema è che l'offerta adeguata non è mai arrivata.