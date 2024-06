Gazzetta - A tutta su Zirkzee: pronti 40 milioni, adesso il Milan ci crede. Manca un ultimo passo

Sprint Milan per Joshua Zirkzee. L'attaccante è destinato a lasciare il Bologna in questa finestra di mercato e ha una clausola da 40 milioni di euro. Il club rossonero sembra essere disposto a investire la cifra e non ritiene un problema la clausola. Il Milan ha deciso di prendere Joshua Zirkzee e si è esposto, il centravanti ha deciso di restare in Italia e si è innamorato di San Siro. C'è però un ostacolo, legato alle commissioni dell'agente.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, le richieste del procuratore Kia Joorabchian al momento frenano l'affare: il Milan non pagherà i 15 milioni chiesti da Kia e su questo si tratta. Un ultimo braccio di ferro, che si può risolvere a breve: cresce l'ottimismo rossonero.