Gazzetta - Accelerata per Reijnders: ieri Furlani a confronto con gli olandesi

Si avvicina anche Tijjani Reijnders, il centrocampista olandese dell'AZ Alkmaar che ha già un accordo con il club rossonero da diverso tempo e aspetta che i due club si stringano la mano. In questo senso i colloqui hanno subito un'accelerata nelle ultime ore con Giorgio Furlani che si sarebbe confrontato in prima persona con i dirigenti del club olandese per sbloccare la trattativa. Cresce l'ottimismo e si annullano le distanze.