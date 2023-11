Gazzetta: "Adli il regista che non dirige più. Pellegrino-Romero incognite Milan"

La Gazzetta dello Sport scrive così questa mattina: "Adli il regista che non dirige più. Pellegrino-Romero incognite Milan". Dopo qualche buona prestazione, il francese è tornato nelle retrovie e sta vedendo pochissimo il campo nelle ultime settimane. Tra i nuovi acquisti stanno faticando parecchio invece Pellegrino, attualmente infortunato, e Romero, il quale ha deluso quando è stato chiamato in causa. Per i due forse sarebbe meglio andare a giocare in prestito da gennaio in poi.