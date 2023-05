Gazzetta: "Al centro del Milan. Loftus-Cheek sì: costa 25 milioni. Kamada piace, Diaz resta in bilico"

MilanNews.it

In vista del prossimo mercato estivo ed in particolare dai movimenti in mezzo al campo, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Al centro del Milan. Loftus-Cheek sì: costa 25 milioni. Kamada piace, Diaz resta in bilico". Il giocatore del Chelsea piace e avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento a Milanello. Nel mirino anche il giapponese che si libererà a zero dall'Eintracht Francoforte, mentre è ancora da decifrare il futuro di Brahim Diaz il cui prestito dal Real Madrid scadrà il prossimo 30 giugno.