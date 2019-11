Gazzetta - Al Milan come alla Fiorentina, ecco l’app "pre-partita" di Pioli

"Ai calciatori è consentito usare il telefonino prima delle partite per consultare la nostra app". Caso chiuso. Stefano Pioli ha chiarito la situazione, stoppando così le polemiche. Ma cosa sarebbe questa app? Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo staff di Pioli ha replicato al Milan l’esperienza già fatta alla Fiorentina con un’applicazione che i giocatori possono usare per rivedere i video di preparazione alla gara, con le fasi di possesso e non possesso palla e tutte le immagini che riguardano gli avversari.