Gazzetta - All’inferno e ritorno, Gattuso contro l’incubo Betis

La partita di stasera offre al Milan la possibilità di tornare in vetta al girone, un’opportunità da cogliere per non trascinare il discorso qualificazione fino ad Atene. Ma non solo: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, una vittoria permetterebbe ai rossoneri di riscattare l’imbarazzo dell’andata. La sconfitta col Betis, infatti, associata alle beffa di Icardi nel derby, segnò il momento più buio della stagione milanista. Quella sera circolò l’ipotesi dell’esonero di Gattuso, al quale fu poi concesso altro tempo. Una settimana è stata più che sufficiente a Rino, capace di vincere tre partite di fila anche se privo dei suoi uomini chiave. Tra l’andata e il ritorno il mondo rossonero si è rovesciato.