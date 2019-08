Gazzetta - Altafini: "Piatek è un bomber vero, Leao un acquisto interessante"

José Altafini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è espresso sul momento di Piatek, a secco per tutto il precampionato: "Piatek è un bomber vero, può esaltarsi in qualunque modulo e dimostrerà che la sua prima annata in Italia non è stata casuale. Non dimentichiamoci che attorno a sé ha tanti giocatori che creano: Paquetà, Suso, Leao, acquisto molto interessante".