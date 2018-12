Gazzetta - Anche con Ibra, Cutrone si tiene stretto il Milan

Con il ritorno di Ibrahimovic all’orizzonte, qualunque attaccante a caccia di spazio si sveglierebbe con gli incubi, ma non è il caso di Cutrone. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul giovane bomber rossonero, il quale - scrive la rosea - nella prima stagione tra i big ha messo in fila colleghi di reparto ben più quotati. Il feeling con il gol e l’intesa con Higuain, da agosto in poi, hanno fatto il resto. Ibra o no, Cutrone si tiene stretto il Milan e preferisce non pensare ai problemi di concorrenza che potrebbero sorgere a gennaio in caso di arrivo dello svedese. Mettiamola così: un campione in più potrà accelerare la crescita di Cutrone.