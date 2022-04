Gazzetta apre con: "Milan. Investcorp ad alta fedeltà. Insieme almeno per dieci anni"

MilanNews.it

Rimane assolutamente centrale la questione inerente alle trattative tra Investcorp ed Elliott per il passaggio di proprietà del club rossonero al fondo arabo. La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica in taglio basso, in prima pagina, un titolo all'argomento: "Milan. Progetto Investcorp ad alta fedeltà. Insieme almeno per dieci anni". Infatti, stando ad alcune ricostruzioni fatte dalla rosea questa mattina, i progetti presi in mano da Investcorp in Italia in passato (come Gucci e Dainese) sono sempre stati caratterizzati da una permanenza abbastanza lunga del fondo con base in Bahrain.