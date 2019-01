Gazzetta - Assurdo Banti: rigore su Conti, niente Var. E su Cutrone...

Oltre che da Higuain e da Kessié (espulso nella ripresa), Gattuso - scrive La Gazzetta dello Sport - è stato tradito soprattutto dall’arbitro Banti, che nel finale non vede un fallo da rigore di Emre Can su Conti. Neppure una passeggiata al Var. Assurdo, scrive la rosea. A fine primo tempo, invece, imbarazzante forbice nel comportamento dei guardalinee: Preti, a dispetto del protocollo VAR, alza subito la bandierina per fermare Cutrone in posizione dubbia, mentre pochi secondi dopo Passeri aspetta che Dybala faccia gol prima di annullarlo per chiaro fuorigioco di Matuidi. Per quanto riguarda il presunto mani in area di Zapata, il braccio del colombiano - si legge - è quasi aderente al corpo. Pochi secondi prima dell'espulsione (giusta) di Kessié, invece, Banti non estrae il giallo per un intervento duro di Matuidi su Calabria.