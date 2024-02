Gazzetta - Attacco Milan: Jovic ha convinto e viaggia verso il rinnovo, Giroud deciderà il suo futuro a fine campionato

In estate il Milan farà un grande colpo in attacco a prescindere dal futuro dei due 9 attuali: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Luka Jovic, che è esploso a dicembre dopo una prima parte di stagione davvero deludente, sta convincendo sempre di più i dirigenti milanisti a confermarlo e per questo viaggia verso il rinnovo. Ancora da capire invece il futuro di Olivier Giroud che prenderà una decisione solo a fine campionato.

Arriverà poi un altro centravanti che sarà un under 30, meglio se under 25. Sulla lista di Furlani, Moncada e D'Ottavio ci sono al momento quattro nomi in particolare: Sesko del Lipsia, Zirkzee del Bologna, Gimenez del Feyenoord e David del Lille. Per tutti la valutazione non è inferiore ai 40 milioni di euro.