Gazzetta - Barella, il Milan lo aveva chiesto già per gennaio ma poi è arrivato lo stop per la sentenza UEFA

Niccolò Barella, centrocampista del Cagliari, è nel mirino di diversi club, tra cui anche il Milan che aveva provato nelle scorse settimane ad anticpare tutti: come riporta La Gazzetta dello Sport, Leonardo lo aveva infatti chiesto ai sardi già per gennaio, cercando di chiudere prima della sentenza Uefa sulla violazione del Fair Play Finanziario. Il club di via Aldo Rossi ha deciso però poi di aspettare e di non "forzare la mano" nella disputa con Nyon.