Gazzetta: "Bennacer a Milanello. Pioli lo aspetta per gennaio"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Bennacer a Milanello. Pioli lo aspetta per gennaio". Il centrocampista del Milan, cinque mesi dopo il grave infortunio al ginocchio e all'operazione, è tornato nel Centro Sportivo rossonero dove proseguirà il suo percorso di recupero. Per il rientro in campo servirà però ancora un po' di pazienza: dovrebbe infatti avvenire a gennaio.