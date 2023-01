Gazzetta: "Bennacer alle firme, manca l'annuncio. E il papà di Leao ieri era in tribuna..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito ai rinnovi in casa rossonera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Bennacer alle firme, manca l'annuncio. E il papà di Leao ieri era in tribuna...". Nelle prossime ore verrà ufficializzato il prolungamento del centrocampista algerino fino al 2027. Intanto ieri a San Siro per Milan-Roma era presente anche il papà dell'attaccante portoghese, che presto potrebbe incontrare anche lui i dirigenti del Diavolo per provare ad arrivare ad un accordo per il rinnovo dell'ex Lille.