Gazzetta: "Bennacer-Arabia idea per il futuro. Ma può accelerare"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Bennacer-Arabia idea per il futuro. Ma può accelerare". Non è un mistero che Ismael Bannacer sia interessato al campionato arabo che è in grande crescita e nei suoi piani c'è sicuramente l'idea di giocarci un giorno, magari tra qualche anno. Ma secondo la Rosea non sono escluse sorprese e chissà che già questa estate non arrivi al centrocampista algerino un'offerta importante da qualche club arabo.

Le sue parole di sabato sera dopo la gara contro il Torino fanno però pensare ad una sua permanenza al Milan per il momento: "Io leader del Milan? Non è una cosa che si prepara, è una cosa che ho provato ad imparare da loro che sono leader. Per forza l’anno prossimo farò il possibile. Non sono uno che parla tanto fuori dal campo, sul campo ci sarò sempre e darò sempre tutti, provando ad aiutare nel miglior modo possibile la squadra. Certo che ogni anno provo a dare qualcosa di più. Saranno sei anni che sono qui al Milan. Devo imparare questo ruolo da leader e ad essere un esempio" ha dichiarato Bennacer a DAZN.