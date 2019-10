Gazzetta - Berlusconi-Gazidis: nessuna controreplica, da via Aldo Rossi filtrano solo alcune precisazioni

Al termine del match di ieri del suo Monza contro l’AlbinoLeffe, Silvio Berlusconi ha risposto duramente a Ivan Gazidis che, nel giorno della presentazione di Pioli, aveva dichiarato che Elliott aveva dovuto salvare il club dal fallimento e dalla retrocessione in Serie D. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, non c'è stata nessuna controreplica da parte dell'attuale ad milanista, ma da via Aldo Rossi sono filtrate solo delle precisazioni: le parole del dirigente sudafricano trova riscontro nei conti del club, pessimi in seguito alla sciagurata gestione cinese e non riconducibili a Fininvest. Senza l'intervento immediato del fondo americano, i numeri che aveva in quel momento il club milanista gli avrebbero negato l’iscrizione alla Serie A.