Gazzetta - Biglia al posto di Bennacer, la società non ha gradito

Nelle ultime due gare, mister Giampaolo ha preferito Biglia a Bennacer. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico, contro Verona e Inter, ha scelto l’argentino non per la sua esperienza ma per le caratteristiche. Giampaolo, dunque, non temeva la giovane età di Bennacer, semplicemente non lo ha ritenuto adatto a queste due partite. Una scelta esclusivamente tecnica, che però la società non ha gradito. Nel processo di integrazione dei nuovi ancora da completare, è il passo indietro fatto fare a Ismael (titolare col Brescia poi rispedito in panchina) quello che più ha colpito la dirigenza rossonera.