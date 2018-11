Gazzetta: "Biglia, un mese di stop. E Montolivo resta ai margini"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così questa mattina: "Biglia, un mese di stop. E Montolivo resta ai margini". Il regista argentino dovrà restare ai box per circa un mese per il riacutizzarsi di un problema al polpaccio, ma Rino Gattuso non sembra intenzionato a puntare sull'ex capitano milanista, il quale continua ad essere ai margini della squadra rossonera.