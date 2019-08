Gazzetta - Bilancio, il rosso sarà di 85/90 milioni. Nessun aumento di capitale

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è concentrata sul CdA che ha avuto luogo ieri a Casa Milan. La seduta è stata ordinaria, l'ordine del giorno più importante la verifica sul secondo semestre del bilancio chiuso a fine giugno. Da quello che filtra il rosso relativo all'esercizio 2018/19 dovrebbe aggirarsi tra gli 85 e i 90 milioni di euro. Un passivo evidentemente pesante ma in miglioramento rispetto ai -126 milioni dell'esercizio precedente, quando il Milan era ancora sotto alla gestione Li Yonghong. La causa del rosso è principalmente legata al fatto che i costi non sono allineati ai ricavi che produce. Ieri non è stato deliberato alcun aumento di capitale, ma si è invece parlato di strategie per il futuro come lo stadio e i rapporti con la UEFA.