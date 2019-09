Gazzetta - Boban e il gioco del Milan: "Speravo fossimo più avanti"

Durante la gara di Verona, Boban è stato inquadrato più volte dalle telecamere del Bentegodi. E non aveva certo un’aria felice. "I punti sono stati fatti - ha dichiarato il giorno dopo in modo diplomatico e lapidario - ma speravamo di essere più avanti sul piano del gioco. Se vedremo più giocatori nuovi nel derby? Chiedete a Giampaolo, è lui l’allenatore". Come riporta La Gazzetta dello Sport, il dirigente milanista non ha nascosto le perplessità per lo stato dell’arte rossonera, alla vigilia di un derby che definisce aperto, come sempre.