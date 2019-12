Gazzetta: "Boban e Maldini freddi su Ibra"

In merito al possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Boban e Maldini freddi su Ibra". A margine del match di ieri contro il Sassuolo, i due dirigenti milanisti hanno spiegato che più passano i giorni e più diminuiscono le possibilità di rivedere lo svedese a Milanello. Per ora, però, il giocatore continua a tentennare e i dubbi sulla sua voglia di mettersi in gioco in Italia aumentano.