Gazzetta - Boban-Maldini, un progetto che si basa sull’amicizia

Il Milan riparte da Maldini e Boban. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due hanno la maglia rossonera cucita sulla pelle e adesso, assieme, si sono presi la responsabilità di indicare ai loro eredi in campo la strada che conduce alla gloria. Il senso di appartenenza e l’amicizia sono le basi su cui poggia l’intero progetto. Paolo e Zvone non sono soltanto ex campionissimi e compagni di squadra: tra loro c’è un rapporto che, senza esagerare, si può definire di fratellanza.