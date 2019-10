Zvone Boban - come sempre, del resto - ha risposto in modo schietto e sincero alle domande della Gazzetta dello Sport. C’è chi sostiene che lui e Maldini abbiano avuto visioni differenti su Giampaolo. Replica secca del dirigente rossonero: "Ma per favore...". Questo è Boban. Senza peli sulla lingua, senza giri di parole.