Gazzetta - Bocci: "Con Kris a secco non manca solo un dieci"

Alessandra Bocci, intervenuta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione in casa rossonera: "I dirigenti del Milan si sono concentrati sull’acquisto di un numero dieci, il tanto atteso Correa, ma il trequartista non è l’unico problema da risolvere, anzi: Giampaolo ha eletto Suso, che finora se l’è cavata bene, però Piatek è apparso isolato e involuto, e se si considerano le ultime partite della stagione scorsa non si può interpretare questo dato come un semplice ritardo di condizione fisica, cosa peraltro piuttosto comune d’estate. Rafael Leao è la nota positiva, eppure Giampaolo ha stoppato gli entusiasmi: bravo ma istintivo, ha detto più o meno, e ci sarà molto da lavorare. A proposito di lavoro e di Giampaolo, i tifosi del Milan possono consolarsi ricordando i metodi del tecnico, che parte sempre dalla fase difensiva. Ecco, forse questa difficoltà nel segnare dipende anche da sistemi di gioco e di allenamento da assorbire".