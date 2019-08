Gazzetta - Boniek: "A Piatek serve tempo, le amichevoli non fanno testo"

Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato del momento di Piatek: "ln Italia spesso va così: il fiume scorre e tutti seguono la corrente. Il Milan ha cambiato allenatore e a Kris, come al resto della squadra, servirà del tempo per assimilare i meccanismi del nuovo sistema. Le difficoltà in amichevole? Ma le amichevoli non fanno testo, si gioca ad altri ritmi e con un approccio totalmente diverso rispetto alle partite vere. È come quando tiri un rigore: in allenamento davanti a te vedi un piccolo portiere e una porta enorme, in partita funziona al contrario. Ed è lì che Piatek diventa letale".