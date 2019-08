Gazzetta - Boniek: "Giampaolo un allenatore eccezionale, Piatek sa giocare a calcio"

Zbigniew Boniek, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Giampaolo e del suo sistema di gioco in relazione a Piatek: "Il Milan ha preso un allenatore eccezionale, tatticamente uno dei migliori in Italia, se non il migliore. È preparato, cura tutti i dettagli e ha sempre fatto un grande lavoro su difensori e attaccanti: con lui si cresce anche individualmente. Kris sa giocare a calcio. Lo ha dimostrato in nazionale in coppia con Lewandowski: tagli, scambi nello stretto, assist, fa vedere di tutto. Del resto, che fosse un attaccante completo si era visto anche al Genoa: dribblava, veniva a prendere palla fuori dall’area e si allargava".