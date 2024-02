Gazzetta - Brassier aspetta ancora il Milan. Il Brest abbasserà le sue pretese in estate?

Lilian Brassier è stato sicuramente uno dei nomi accostati con maggiore frequenza a gennaio alla difesa del Milan. In estate il discorso potrebbe riaprirsi anche perchè, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha cambiato idea e aspetta con ansia una chiamata dal club di via Aldo Rossi.

Il Brest abbasserà le sue pretese o chiederà ancora 12 milioni di euro per lasciarlo partire? Il contratto del francese scadrà nel 2025 e dunque non ci sarà tempo per tirare sul prezzo. A gennaio anche il Monaco era fortemente interessato a lui, ma non ha affondato il colpo. Brassier resta in attesa, ma ha già la valigia pronta per l'estate.