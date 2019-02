Gazzetta - Calhanoglu, ora serve una svolta

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane pone l’accento su Calhanoglu, che ieri ha festeggiato i suoi 25 anni. E lo ha fatto insieme alla sua famiglia. Oggi - osserva la rosea -Hakan è un uomo felice, accanto a lui c’è di nuovo la moglie Sinem che presto lo renderà padre di una bimba: i problemi personali che ne condizionavano il rendimento a inizio stagione sono alle spalle. Ma sul rettangolo di gioco i conti non tornano. Le prestazioni del turco continuano a essere insufficiente. Riprendersi un posto in prima fila tra le stelle del Milan è la ciliegina che manca.