Gazzetta - Cardinale ripartirà oggi per gli Stati Uniti: è atteso a San Siro per Milan-B.Dortmund

Gerry Cardinale farà oggi il suo ritorno negli Stati Uniti, ma è atteso presto di nuovo a Milano: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, compatibilmente con gli impegni in agenda, il numero uno di RedBird sarà in tribuna a San Siro per il prossimo match di Champions League del Milan contro il Borussia Dortmund (28 novembre).