Gazzetta - Cardinale tornerà a Milano per la sfida con il Torino

Gerry Cardinale non vuole essere appariscente ma sta comunque facendo sentire la sua presenza alla squadra e allo staff. Prima della partita di Bologna, a cui ha assistito dal vivo, aveva dichiarato: "L'obiettivo è migliorare ma essendo aperti al cambiamento. RedBird è qui per vincere". Poi, dopo la gara il ritorno negli Stati Uniti da dove, però, ha mandato un ulteriore messaggio alla squadra (QUI). Ma non passerà molto prima di rivederlo, infatti secondo la Gazzetta dello Sport, Cardinale sarà a San Siro sabato sera per la seconda giornata di campionato contro il Torino. Un due su due molto significativo.