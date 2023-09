Gazzetta: "Cardinale vuole tutto. Derby e poi scudetto: spinge il Milan a San Siro. ll business ora è passione"

vedi letture

"Cardinale vuole tutto. Derby e poi scudetto: spinge il Milan a San Siro. ll business ora è passione": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il numero uno di RedBird è al lavoro per il futuro del club, ma continua ad essere vicino alla squadra di Pioli. Dopo averla seguita nelle prime tre partite di campionato, ora Gerry Cardinale è atteso a San Siro anche per il derby contro l'Inter e poi per l'esordio casalingo in Champions League contro il Newcastle.