Gazzetta: "Casa Ibra non si vende"

"Casa Ibra non si vende": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Zlatan Ibrahimovic, che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, possiede ancora una casa nel centro di Milano. Nell'ultimo periodo, sono arrivate due offerte molto vantaggiose da un cliente russo e uno giapponese, ma per ora lo svedese non ha ancora ceduto questa casa da oltre cinque milioni di euro. La Rosea si chiede se questo è un altro segnale della volontà, per quanto non ancora definita, di accettare la proposta del Milan per i prossimi sei mesi.